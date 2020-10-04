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Son dakika haberler... MSB duyurdu: Kritik öneme sahip Cebrail kenti işgalden kurtarıldı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı." açıklaması yapıldı.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı." bilgisi paylaşıldı.
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