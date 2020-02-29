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Haber Giriş: 29.02.2020 - 16:35,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: MSB duyurdu! Kanlı saldırı planı böyle engellendi

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Son dakika haberler: MSB duyurdu! Kanlı saldırı planı böyle engellendi
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MSB'den gelen açıklamada, ''Terör örgütü PKK/YPG’nin masum sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendi. Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri SAS Timimizin koordinesinde kontrollü şekilde imha edildi.'' denildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankerinin, kontrollü şekilde imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin masum sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendi. Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri, SAS timimizin koordinesinde kontrollü şekilde imha edildi" denildi.

Son dakika haberler: MSB duyurdu Kanlı saldırı planı böyle engellendi

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