AA
Haber Giriş: 28.03.2020 - 08:59,
Son dakika haberler... MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla bölücü terör örgütü PKK mensubu 8 terörist tespit edildi.
Söz konusu bölgeye düzenlenen hava harekatıyla teröristler etkisiz hale getirildi.
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