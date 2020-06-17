Son dakika haberler... MSB duyurdu: Haftanin'deki terör hedefleri tam isabetle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti."

PENÇE-KAPLAN OPERASYONU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine "Pençe-Kaplan Operasyonu" adıyla yeni bir harekat başlatıldığını, Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandoların hava hücum harekatıyla bölgeye intikal ettiğini bildirdi. Fırtına obüsleri ile ÇNRA'ların da kullanıldığı atışlarda 150’den fazla hedefin vurulduğu öğrenilirken, atışlarla bölgenin yumuşatılması sonrasında yapılan hava hücum harekatında belirlenen bölgelere komandolar karadan ve havadan sızma harekatı icra ettiği açıklandı. Operasyon bölgesindeki askerlere seslenen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Türk komandosunun gücünü o dağlarda bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.