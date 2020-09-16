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DHA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 14:42 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... MSB duyurdu! Esed rejiminden tehlikeli tahrik

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Son dakika haberler... MSB duyurdu! Esed rejiminden tehlikeli tahrik
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Milli Savunma Bakanlığı, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 7 numaralı gözlem noktasına saldırıda bulunan sivil görünümlü bazı grupların alınan tedbirler sonrasında dağıtıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır" denildi.

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