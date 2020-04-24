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DHA
Haber Giriş: 24.04.2020 - 10:45,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... MSB duyurdu: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler... MSB duyurdu: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak kuzeyi Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." açıklamasında bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

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