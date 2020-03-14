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Haber Giriş: 14.03.2020 - 13:39,Son Güncelleme:/

Son dakika... MSB duyurdu: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... MSB duyurdu: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

MSB'nin Twitter hesabından şu ifadelere yer verildi:

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

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