Son dakika haberler! MSB duyurdu: 5 terörist teslim oldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.



Terör örgütü PKK 'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK / YPG'li terörist daha Mardin / Nusaybin ve Şanlıurfa / Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu. #MSB # TSK pic.twitter.com/qxIpcFBsez & mdash ; TC Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 8 Şubat 2020