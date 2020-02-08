Son dakika haberler! MSB duyurdu: 5 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 5 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi. Terör örgütü PKK 'da çözülme devam ediyor. & mdash ;
Terör örgütü PKK 'da çözülme devam ediyor.
& mdash ;TC Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 8 Şubat 2020
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle