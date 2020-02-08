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DHA
Haber Giriş: 08.02.2020 - 13:54,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler! MSB duyurdu: 5 terörist teslim oldu

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Son dakika haberler! MSB duyurdu: 5 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 5 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.

Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK / YPG'li terörist daha Mardin / Nusaybin ve Şanlıurfa / Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu. #MSB # TSK pic.twitter.com/qxIpcFBsez

& mdash ; TC Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 8 Şubat 2020

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