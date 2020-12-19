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Haber Giriş: 19.12.2020 - 10:56 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: MSB duyurdu! 5 terörist öldürüldü

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Son dakika haberler: MSB duyurdu! 5 terörist öldürüldü
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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.

 

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