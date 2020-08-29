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Haber Giriş: 29.08.2020 - 16:49 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler... MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter'dan "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

MSB'nin açılaması şöyle:

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."

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