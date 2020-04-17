Son dakika haberler: MSB duyurdu... 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 4 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi."