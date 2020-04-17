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DHA
Haber Giriş: 17.04.2020 - 10:00,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: MSB duyurdu... 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler: MSB duyurdu... 4 terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 4 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi."

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