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AA
Haber Giriş: 20.07.2020 - 09:19,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler... MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği kaydedildi.

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