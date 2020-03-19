MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
GeriGündem Son dakika haberler: MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 13:18,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Abone Olgoogle-news

MSB'den gelen son dakika açıklamasında, ''Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.'' denildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.

Son dakika haberler: MSB duyurdu 3 terörist etkisiz hale getirildi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle