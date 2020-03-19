DHA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 13:18,
Son dakika haberler: MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den gelen son dakika açıklamasında, ''Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.'' denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.
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