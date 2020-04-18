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DHA
Haber Giriş: 18.04.2020 - 10:04,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler: MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, ''Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.'' açıklamasında bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" denildi.

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