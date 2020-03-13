DHA
Haber Giriş: 13.03.2020 - 16:05,
Son dakika haberler... MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi.
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