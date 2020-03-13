MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
GeriGündem Son dakika haberler... MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 13.03.2020 - 16:05,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle