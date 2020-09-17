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AA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 09:50 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler... MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, bölgede huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin, komandoların müdahalesi ve kara ateş destek araçlarının kullanımıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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