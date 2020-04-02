DHA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 09:36,
Son dakika haberler: MSB açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe...
MSB, ''Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.'' açıklamasında bulundu
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."
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