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DHA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 09:36,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: MSB açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe...

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Son dakika haberler: MSB açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe...
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MSB, ''Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.'' açıklamasında bulundu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."

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