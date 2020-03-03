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Haber Giriş: 03.03.2020 - 10:44,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... MSB açıkladı: Kandil'de 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler... MSB açıkladı: Kandil'de 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek'' denildi. 

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