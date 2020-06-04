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DHA- AA
Haber Giriş: 04.06.2020 - 09:35,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: MSB açıkladı... Bir ülkeye daha tıbbi malzeme desteği

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Son dakika haberler: MSB açıkladı... Bir ülkeye daha tıbbi malzeme desteği
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan(MSB) yapılan açıklamada, Nijer'e corona virüs önlemleri dolayısı ile tıbbi malzeme desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla Nijer'e maske, koruyucu tulum ve koruyucu gözlük gönderdi.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.

Nijer'e hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine Türkçe ve Fransızca yer verildi.

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