DHA- AA
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MSB: PKK/YPG'li terörist teslim oldu
MSB, "Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 1 PKK/YPG’li terörist, Mardin Demirtepe Hudut Karakolumuza teslim oldu." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li teröristin Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu PKK/YPG'li bir terörist Mardin Demirtepe Hudut Karakolu'muza teslim oldu." ifadesi kullanıldı.
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