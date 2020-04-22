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DHA- AA
Haber Giriş: 22.04.2020 - 12:20,Son Güncelleme:

MSB: PKK/YPG'li terörist teslim oldu

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MSB: PKK/YPG'li terörist teslim oldu
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MSB, "Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 1 PKK/YPG’li terörist, Mardin Demirtepe Hudut Karakolumuza teslim oldu." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li teröristin Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu PKK/YPG'li bir terörist Mardin Demirtepe Hudut Karakolu'muza teslim oldu." ifadesi kullanıldı.

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