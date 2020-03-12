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DHA
Haber Giriş: 12.03.2020 - 11:55,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: MSB açıkladı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler: MSB açıkladı! 8 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB'den gelen açıklamada, ''Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.'' denildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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