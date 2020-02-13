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Haber Giriş: 13.02.2020 - 10:08,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: MSB açıkladı! 3 terörist teslim oldu

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Son dakika haberler: MSB açıkladı! 3 terörist teslim oldu

Irak ve Suriye'den kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak/Silopi ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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