DHA
Son Güncelleme:
Son dakika haberler: MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle