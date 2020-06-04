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Son dakika haberler: MSB açıkladı! 15’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan(MSB) gelen açıklamada, ''TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.'' denildi.
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/GHHMA7H7jA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2020
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