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Haber Giriş: 27.12.2020 - 09:12 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: MSB acı haberi duyurdu

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Son dakika haberler: MSB acı haberi duyurdu
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Hakkâri/Şemdinli bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu, bir asker için ise arama/kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Hakkâri/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 personelimiz çığ altında kalmıştır. Bir personelimiz yaralı olarak Yüksekova Devlet hastanesine kaldırılmış, bir personelimizi arama/kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Yaralanan personelimiz Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Aralık 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz

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