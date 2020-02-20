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AA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 17:34,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: MSB acı haberi açıkladı... 2 asker şehit

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Son dakika haberler: MSB acı haberi açıkladı... 2 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib bölgesindeki unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız da yaralanmıştır." açıklamasında bulundu. MSB'den gelen açıklamada ayrıca, "İdlib'deki kaynaklardan alınan bilgiye göre,50’den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap ve 1 obüs imha edildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib bölgesindeki unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız da yaralanmıştır." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İdlib'deki kaynaklardan alınan bilgiye göre,50’den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap ve 1 obüs imha edildi." denildi.

Son dakika haberler: MSB acı haberi açıkladı... 2 asker şehit


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