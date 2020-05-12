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DHA
Haber Giriş: 12.05.2020 - 11:21,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler... MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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