DHA
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Son dakika haberler... MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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