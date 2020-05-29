AA
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MSB: "Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanlığı, ''Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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