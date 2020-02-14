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AA
Haber Giriş: 14.02.2020 - 10:12,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... MİT'e yönelik FETÖ kumpasının soruşturması tamamlandı

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Son dakika haberler... MİT'e yönelik FETÖ kumpasının soruşturması tamamlandı

FETÖ'nün, MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerine yönelik, 7 Şubat 2012'deki kumpasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. "7 Şubat MİT Kumpası" iddianamesinde, şüpheliler arasında FETÖ elebaşı Gülen ile yargı, emniyet, MİT imamları, eski polisler ve bir gazeteci bulunuyor. "7 Şubat MİT Kumpası" iddianamesinde, kumpas öncesinde emniyet ve yargıdan sorumlu iki FETÖ'cü mahrem imamın Amerika'ya gittiği tespiti yer alıyor.

FETÖ'nün, MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerine yönelik, 7 Şubat 2012'deki kumpasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "7 Şubat MİT kumpası" iddianamesinde, 34 şüpheli hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

İddianamede, FETÖ elebaşı Gülen'den doğrudan alınan talimat sonrası örgütün emniyet ve yargı imamlarının ülkeye geri dönüşlerinin akabinde Ankara Kızılcahamam'da toplantı tertip edildiği belirtildi.

 
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