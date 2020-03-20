Son dakika haberler... MİT ve TSK operasyon düzenledi! Sözde üst düzey teröristi Kandil'de vuruldu

MİT ve TSK’nın başarılı operasyonuyla terör örgütü PKK’nın Kandil’deki üst bir yönetici daha etkisiz hale getirildi. Kandil’e 9 Mart’ta düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması olan Kürdistan Kadınlar Birliği’nin (KJK) sözde üst düzey sorumlularından Ayten Amed kod adlı Halide Tarı etkisiz hale getirildi.

CEMİL BAYIK'A YAKIN İSİM

DHA’nın edindiği bilgilere göre, terör örgütüne 1990’lı yıllarda katılan terörist Halide Tarı, 2016 yılında örgütün Kandil’deki hareketli birliklerinin denetimi ve koordinesini yürüttüğü öğrenildi. Teröristin 2017 yılında sözde KJK Yönetim Konseyi üyeliğine getirildiği, aynı dönemde PKK/KCK’nın Kandil alan yönetiminde 'Ali Kıçi 'kod adlı Ebuzeyyid Sakcak adlı teröristle birlikte sorumlu düzeyde görev aldığı belirtildi. Terör örgütü PKK/KCK’nın elebaşları 'Cuma' kod adlı Cemil Bayık ve 'Bese Hozat' kod adlı Hülya Oran ile yakın ilişkisi olduğu belirtilen terörist, özel yazışmalarının tercümesini yaptığı bildirildi.