Son dakika haberler: "MİT kumpası'' ile ilgili önemli gelişme

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında olduğu 34 sanık hakkında 'silahlı terör örgütü kurarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek', 'siyasal ve askeri casusluk amacıyla gizli bilgileri ele geçirme ve kullanmak' suçlarından ceza istenen iddianamede geçtiğimiz ay tamamlanmıştı.

İddianamede 15 Temmuz darbe kalkışmasına kadar geçen süreçte, 7 Şubat 2012 tarihinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasının aslında FETÖ’nün hükümeti yıkmaya yönelik ilk teşebbüsü olduğu tespiti yapılmıştı.

İddianamede ayrıca MİT kumpasıyla ilgili şu tespitler yapılmıştı:

-Türkiye’nin çözüm sürecinde yürüttüğü politikalardan dolayı MİT’i, PKK/KCK ile ilişki içindeymiş gibi hedef gösterdiler. MİT görevlileri ifadeye çağrıldı, evlerinde arama yapıldı, haklarında yakalama çıkarıldı.

-Bu işlemler o tarihte başbakan olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ameliyat olacağı güne denk getirilerek, bu şekilde kurgulandı.

-FETÖ/PDY’nin hükümete karşı açıktan giriştiği ilk operasyondur.



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