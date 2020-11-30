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DHA
Haber Giriş: 30.11.2020 - 17:51 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Azerbaycan Ordusu’na destek başladı

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Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Azerbaycan Ordusu’na destek başladı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu’na destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem Mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek" açıklaması yapıldı.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından "Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu’na destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem Mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek" açıklamasını yaptı.

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