Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Azerbaycan Ordusu’na destek başladı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından "Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu’na destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem Mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek" açıklamasını yaptı.

Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu’na destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem Mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek. pic.twitter.com/Di297TgaW7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2020