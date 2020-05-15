Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanı Akar'dan Corona Virüs açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şu ana kadar operasyon bölgelerinde Kovid-19 vakası görülmediğini bildirdi.
Bakan Akar'ın diğer açıklamaları şöyle:
31 Mayıs'tan itibaren terhisler, 5 Haziran'dan itibaren celplerin başlamasını planlıyoruz. 20 Haziran'dan itibaren bedelli celpleri başlayacak. 5 Haziran'dan itibaren celbi yapılacak gençlerimizin hepsi teste tabi tutulacak. Sonuç belirlendikten sonra birliklerine sevk edilecekler.
TERÖRLE MÜCADELE
1 Ocak'tan bugüne kadar 1393 terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar birazdan...
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