Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanı Akar'dan Corona Virüs açıklaması

Bakan Akar'ın diğer açıklamaları şöyle:

31 Mayıs'tan itibaren terhisler, 5 Haziran'dan itibaren celplerin başlamasını planlıyoruz. 20 Haziran'dan itibaren bedelli celpleri başlayacak. 5 Haziran'dan itibaren celbi yapılacak gençlerimizin hepsi teste tabi tutulacak. Sonuç belirlendikten sonra birliklerine sevk edilecekler.

TERÖRLE MÜCADELE

1 Ocak'tan bugüne kadar 1393 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar birazdan...