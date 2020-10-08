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DHA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 11:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya'ya gidiyor

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Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya'ya gidiyor
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşecek.

Bakan Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere bugün İtalya'ya gidiyor. İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya gelecek olan Bakan Akar'ın ziyareti, Doğu Akdeniz ve Libya'da önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk gelmesi bakımından dikkat çekiyor.

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