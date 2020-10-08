Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya'ya gidiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşecek.



Bakan Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere bugün İtalya'ya gidiyor. İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya gelecek olan Bakan Akar'ın ziyareti, Doğu Akdeniz ve Libya'da önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk gelmesi bakımından dikkat çekiyor.