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DHA
Haber Giriş: 22.04.2020 - 15:19,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü

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Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede COVID-19 ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi, ikili ve bölgesel gelişmeler ile savunma sanayi işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede COVID-19 ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi, ikili ve bölgesel gelişmeler ile savunma sanayi işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi. 

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