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Haber Giriş: 02.06.2020 - 15:48,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı!

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Son dakika haberler: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı!
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Koronavirüs sebebiyle dört aydır yapılamayan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ayda bir toplanması gereken MGK toplantısına koronavirüs tedbirleri ardından bugün başkanlık ediyor. Son toplantısını 30 Ocak’ta yapan MGK, 4 aylık sürenin ardından bugün ilk kez bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.

DETAYLAR GELİYOR...

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