Son dakika haberler: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ayda bir toplanması gereken MGK toplantısına koronavirüs tedbirleri ardından bugün başkanlık ediyor. Son toplantısını 30 Ocak’ta yapan MGK, 4 aylık sürenin ardından bugün ilk kez bir araya geldi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.



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