Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bizim açımızdan aslolan yüz yüze eğitimdir

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNICEF’in işbirliğinde gerçekleştirilen 'Öğretmenlerin Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Tasarım ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi Kursu' kapsamında 149 bin 26 öğretmen mesleki eğitim aldı. Kursu başarıyla tamamlayan öğretmenler için düzenlenen dijital sertifika törenine Bakan Ziya Selçuk da katıldı. Bakan Selçuk, UNICEF işbirliğinde yapılan bu çalışmayı, teknolojideki dönüşüm ve hızın öğretmen desteğine yansıtılması ve salgın döneminde bu becerilerin uzaktan eğitim bağlamında geliştirilmesi bakımından bir fırsat olarak gördüklerini belirtti.



'TÜRK EĞİTİM TARİHİNİN EN BÜYÜK ÖĞRETMEN EĞİTİMİ ÇALIŞMASI'



Hiçbir öğretmenin mesleğe başladığı gibi mesleği bitiremediğini rahatlıkla söyleyebileceklerini ifade eden Selçuk, "Yani sürekli bir yenilenme sürekli bir değişim, dönüşüm ihtiyacı var ve bu dönüşüm ihtiyacını da bizler yeni bir eğitim anlayışıyla, ihtiyaçları tespit edip gereğini yapmaya gayret ederek ortaya koyuyoruz. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin hizmetine bu tür içerikleri, araçları, gereçleri de sunmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Aslında benim büyük fotoğrafa baktığımda gördüğüm şu; Türk eğitim tarihinin en büyük öğretmen eğitimi çalışmasını yapıyoruz. Yani bu çok çok önemli, çünkü uzaktan eğitim olarak da öğretmen eğitimi olarak da gerçekten çok büyük bir öğretmen eğitimi hamlesi var ve bunun iller düzeyinde, ilçeler düzeyinde kılcal damarlara kadar yaygınlaşmış olması beni ayrıca mutlu ediyor" dedi.



'2021 YILINDA ÖĞRETMENLERİMİZİN TAMAMI BU EĞİTİMİ ALACAK'



Öğretmen eğitimini hizmet içi eğitim sınırı içerisinde tutmadıklarını, bunu EBA içerikleriyle, TRT ile yapılan işbirliği sonucu televizyon kanallarıyla devam ettirdiklerini anlatan Selçuk, "Bu arada öğretmen arkadaşlarımızın büyük bir özveri, gayret içerisinde okulu besleme, çocuklara destek olma çabaları gerçekten çok takdire değer ve motivasyonlarını azaltmadan, dikkatlerini dağıtmadan bu gayretlerini sürdürüyorlar. Bunun devamı birçok çalışma gündeme gelecek. UNICEF ile yaptığımız bu çalışmada da 'tasarımın teknolojiyle bütünleştiği noktada neler yapılabilir, yönetim becerileri nasıl geliştirilir' var. Yaklaşık 150 bin civarında öğretmenimiz bu eğitimi almış durumda ve 2021 yılı içinde öğretmenlerimizin tamamının bu eğitimi almış olmasını hedefliyoruz ve bunun çok daha üstüne yeni yeni katmanlar ekleyeceğimizi de rahatlıkla söyleyebilirim" diye konuştu.



'BİZİM AÇIMIZDAN ASLOLAN YÜZ YÜZE EĞİTİMDİR'



Bakan Selçuk, öğretmenlerin bu kursta aldıkları eğitimle kod yazmak, ihtiyaçları dairesinde öğrencilere etkileşimli ortamlar sunmak, ödevler hazırlamak, paylaşmak gibi birçok işlevi rahatlıkla yürütebileceklerini ve derslerini zenginleştirip yaptıkları eğitimi daha etkili bir hale getirebileceklerini dile getirdi. Bakan Selçuk, şöyle konuştu:



"Böylece çevrim içi süreçlerde de ilgi ve motivasyonunun geliştirilmesi noktasında bir mesafe almış olacağız. Elbette bizim açımızdan aslolan yüz yüze eğitimdir ve yüz yüze eğitimin bir an önce salgın şartlarında sağlık şartları içerisinde hayata geçmesi için gayretimiz çabamız sürüyor. Bu çabamız içerisinde de bu hafta ikinci bir aşamaya geçmiş olduk ve öğretmenlerimizin ödün vermeyen hevesleri, sönmeyen çabaları bizim en büyük desteğimiz ve hep birlikte bunu omuzlayıp bu ülkenin çocuklarını eğitimden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapacağız. Ve şunu biz biliyoruz ki en büyük yatırım öğretmene olan yatırımdır ve öğretmene yaptığımız her yatırım bu ülkenin geleceğine, çocuklarımızın geleceğine bir yatırımdır. Bundan dolayı öğretmene yaptığımız yatırımın katlanarak artacağını rahatlıkla söyleyebilirim ve bütün bu araçlar gereçler yazılımlar eğitim ortamları hepsi ama hepsi çocuklarımızın daha nitelikli bir eğitim alması, öğretmenlerimizin mutlu olması, öğretmenlerimizin işlerinin kolaylaşması için. Bu çerçevede katılan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum."



'SİZ ÇOCUKLARIMIZA, GÜLÜMSEYEN YÜZÜMÜZSÜNÜZ'



Öğretmen eğitimi konusunda yeni müjdelerin ve projelerin peşinde olduklarını kaydeden Selçuk, "Çünkü gün gün değişim var ve gün gün bizim ihtiyaçları dikkate almamız gerekiyor. Böylece zaman ve mesafe tanımayan bu uygulamaların daha da ilerlemesini sağlamış olacağız. Bunun devamı konusunda da öğretmen arkadaşlarımdan taleplerini bekliyoruz. Yani neye ihtiyaçları varsa biz burada hazırız. Ne gerekirse her türlü eğitimi sağlamak için altyapımız mevcut" dedi.



Konuşmaların ardından dijital sertifika törenine geçildi. Sertifika almaya hak kazanan öğretmenler törene video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Selçuk, sertifikaları temsili olarak takdim ederken meslektaşlarına "İnşallah bunu sınıflarımıza çocuklarımıza yansıtmak için çabalarınız artacak. Hayırlı olsun. Siz bizim kıymetlimizsiniz, siz çocuklarımıza gülümseyen yüzümüzsünüz. Dolayısıyla sizin emeğinizin karşılığı ödenemez. O yüzden de çocuklarımıza daha fazla gülümserseniz hep birlikte daha mutlu olacağız inşallah" diye seslendi.



Eğitim kursunda öğretmenlerin uzaktan öğretimde öğrenci, öğrenci- öğretmen, öğrenci- materyal etkileşimlerine yönelik becerilerin geliştirilmesi, eğitimde dijital dönüşüm, teknolojiyle öğrenme ortamını dönüştürmek, ders/ünite/içerik/etkinlik tasarlamak, üretmek ve sunmak, uzaktan öğretim ortamlarında öğrenme yönetim sistemlerinin kullanımı, etkileşimli dijital içerik hazırlama gibi konularda öğretmenlere mesleki gelişim programı verildi.