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Haber Giriş: 14.03.2020 - 09:24,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması

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Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci hafta içi size simülasyonlar ile anlatacağız. Derslerin nasıl izleyeceğini, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA’nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız.'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz bugünden itibaren evdeler. Bir sonraki hafta uzaktan eğitim başlıyor. Ailelerimizin bizimle işbirliği içinde olmaları çok önemli. Biz gerekli altyapıyı ulusal ölçekte sağladık; velilerimizin de katılımıyla eğitimi zenginleştireceğiz. Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci hafta içi size simülasyonlar ile anlatacağız. Dersleri nasıl izleyeceğinizi, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA'nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Selçuktan uzaktan eğitim açıklaması


15 soruda uzaktan eğitim
15 soruda uzaktan eğitim

 

Uzaktan eğitim nasıl sağlanacak?
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