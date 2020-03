Son dakika haberler... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklamalar

Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Uzaktan eğitimin uzayıp uzamaması konusu Bilim Kurulu'nun dünya ve Türkiye'deki gelişmeleri izleyip alacağı tavsiye kararlara bağlı olacak. Biz bu kararları alırken tek başımıza almıyoruz. Tüm bakanlıklar eşgüdümlü alıyoruz.

Diyelim ki süreç uzadı. Bununla ilgili hazırlığımız var. Daha da uzadı diyelim, dönem kapandı diyelim mesela... Bunu olasılık olarak söylüyorum. Bizim görevimiz bunun hazırlıklarını yapmak. Bizim yaptığımız şey bu. Burada şu sorulabilir. Acaba şöyle mi olabilir böyle mi olabilir. Emin olun biz de önümüzdeki tabloya anlık bakıyoruz. Şu olursa bu olursa diyerek farklı senaryolar geliştiriyoruz. Hepsiyle ilgili senaryolarımız var. Kaç stüdyomuz var, kaç öğretmen bu süreci ne kadar sürdürebilir... Bunların matrisi çıktı ve bunlar üzerinde çalışıyoruz.

"BİZ SINAVI YÜZ YÜZE YAPILAN EĞİTİMLERDEN YAPACAĞIZ"

(Tatil uzayacak mı? Dönem kapanacak mı?) Biz çocuklarımızın hukukunu her zaman koruruz. Önemli olan dezavantajlı duruma sokmamak. Uzaktan eğitimin yürütülmesi söz konusu ama biz sınavı yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacağız. Bu 'rahat olun' demek. Biz size destek oluyoruz. TV ile Youtube içeriği ile vs. vs... Senaryo ne olursa olsun. Bir dönem kapandı gibi bir karar almıyoruz. Yayılım stratejilerine bakıyoruz. Hangi hızda sürüyor. Tedbirlerimizle ilgileniyoruz. Okulları kapatma kararını da alırken bir ihtimal üzerinden gittik, diğer ülkeler ile karşılaştırdık. Orada alınan tedbir paketleri bunlar... Yayılım nasıl gerçekleşiyor? Bunlara baktıktan sonra hemen okulları kapatma kararı aldık. İngiltere dün kapattı. Dünyada 900 milyon öğrenci okulda değil. 1 milyara yakın bir rakam. Bu sayı artacak.

Yarın okullara döndük diyelim... Hiçbir problemimiz yok. Aksine destekleme, yetiştirme kurslarımızı gidermeye yönelik bir program hazırladık. Acaba bu eksiklikler nasıl giderir... Uzaktan eğitim öğrencileri, okuldan uzaklaşmasın, motivasyonları düşmesin, biz onları eğitimsel olarak meşgul edelim diye yapılıyor. TV ile tam bir eğitim yapmamız söz konusu değil. Fakat tedbirimizi almak zorundayız. Bu konuda da öncüyüz. Altyapıyı güçlendirerek çok daha iyi noktaya geleceğiz. Bu bizim görevimiz. Çözüm üretiyoruz. Çocuklarımızın da psikolojisini düşünerek, aileleri de rahatlatmak için bu kararları alıyoruz. Herkese temas eden bir konu.

Yıl boyunca hatta sınıflar arası işlenen konular da bağlantılıdır. TV'de vereceğimiz eğitim, geçmiş konularla da bağlantılı, yüz yüzeyken verilen eğitimle de bağlantılı olacak.

Biz teknik bir toplantı yaptık. Toplumumuzda erişimle ilgili en hızlı araç nedir? TV. %30'dan daha fazlasının markasına baktık. %30 SD televizyon gerisi HD televizyon. Biz o zaman 6 kanal alalım, 3'ü HD, 3'ü SD olsun dedi. Neden internet değil sorusu yerine artı internet. Dünyada sadece 3 ülkede olan yapay zeka temelli akıllı sistemimiz var. Bir çocuğun çözemediği sorudan, yazılım eksiğini anlıyor ve o konuyu önüne getiriyor. Hatta diyor ki, 'Senin çalışma hızını izliyorum, bu hızla gidersen senin tercihini değiştiriyorum.' diyor. Son derece önemli ve dünyada çok az ülkede var bu. Eğitim Bilişim Ağı'nda kim neyi isterse...

BAKAN SELÇUK İLK KEZ AÇIKLADI

8 GB ücretsiz internet hakkı sağladık. Bu da yok dünyada. Uzaktan Eğitimimizin temeli televizyon. Biz herkes internet bulsun, bilgisayar bulsun, telefon bulsun... Bu varsayımsal bir şey... Kanal işini çözdük. 6 kanal aldık ve TRT ile birlikte çalışıyoruz. İstanbul'da 5, Ankara'da 3 stüdyomuz var. Çeşitli dersler çekiliyor, sanatsal, spor ve diğer dersler...

İlk kez burada ifade edeyim... İlkokul için hangi saatte hangi dersler ne şekilde olacak... Mesela pazartesi 09.00'da başlıyor Türkçe 1, 09.30'da Matematik başlıyor. Bu dersler 20 dakikalık süreler. Okuldaki ve evdeki oturma saatleri aynı değil. Onun için daha kısa. 3 ayrı kanaldan 6 frekanstan bu yayın yapılıyor.

Ayrıca bir de iyileştirme programı var. Telafi imkanı var. Diyelim ki çocuk kaçırdı. Tekrarı var. Tekrarı da yazıyor. İlk okulun listesi, ortaokulun listesi, lisenin listesi hazır. Çekimler bitti, biz hazırız. Şuan pilotları yapıyoruz. 1 milyon öğrenci sisteme girdi. hepsi girdiğinde eksikliklerimiz var mı... Birtakım eksikliklerimiz var yatırımlara başladık. Çin bu konuda bizden iyi. Onlar yüz milyondan fazla kişiyi anlık olarak sağlıyor. Bizim altyapıyı güçlendirmemiz de devam ediyor. Biz Eylül'de başlattık. Eğitim sisteminin dönüşümü için yapıyoruz. Depremler oldu, oradaki çocukların da telafi eksiklikleri olmasın diye de çalışıyoruz.

3 ADET SINAV PAKETİ ELİMİZDE... TERCİHİM SINAVLARI ERTELEMEMEK

Elimizde 3 adet sınav paketi var. Ben 5 dakika sonra hayata geçirelim desem geçirilir.

1- Yüzyüze eğitinle ilgili konuları içeren paket.

2- Okullar açıldı diyelim... Farklı bir paket ortaya çıkıyor.

3- Sınav ertelendi diyelim...'Ertelenebilir' senaryosunu söylüyoruz. Sağlık koşulları gerektirirse ertelenir. Acil ihtiyaç var denirse biz buna hazırız manasında diyorum. Ama tercihim ertelememek. Zamanında sınavı yapmak. Çocuklar buna sadece akademik olarak hazırlanmıyor. Bunların hepsini düşünüp her türlü senaryoya hazırız. Öğrencilere verdiğimiz örnek soruların sayısını iki katına çıkardık. Bizim tarafımızdan bir eksik olmaz.

(Uzaktan Eğitim Sistemi nasıl işleyecek? EBA'ya giriş nasıl yapılacak? Kanallar nasıl bulunacak? Çekimler nasıl yapılacak) Videolar ürettik, kısmen yaydık. Bir velimiz kendi çocuğu ile ilgili EBA'ya ya da TV'den bunu nasıl bulacak. Kısa videolar hazırladık. Paket olarak birlikte verelim diye bir niyetimiz var. TV kanalları ile ilgili tüm ayrıntılar tüm TV'lerde haber mecralarında yer alacak. Kamu spotu gibi... TRT'nin altyapısı bizi çok rahatlattı. 6 kanal, 10 stüdyo bulmak... SD'ler nasıl yapılacak, HD'ler nasıl yapılacak... Hiç merak etmesinler. 23 Mart'a daha çok var. Bugün yarın tüm bilgilendirmeleri yapacağız.

