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DHA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 10:50,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş sözler: 'Okullar açılmasın' demek...

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs önlemleriyle ilgili uyarıda bulundu. Bakan Selçuk, "Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan paylaştığı mesajında “Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım.'' ifadelerini kullandı.

Son dakika haberler... Milli Eğitim Bakanı Selçuktan flaş sözler: Okullar açılmasın demek...

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