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Haber Giriş: 04.11.2020 - 11:19 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan flaş açıklama

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Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan flaş açıklama
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Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk." dedi.

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