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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 19.09.2020 - 11:13 |  Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 1'inci sınıf öğrencilerimiz pazartesi günü okula başlıyor

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Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 1'inci sınıf öğrencilerimiz pazartesi günü okula başlıyor
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "1'inci sınıf öğrencilerimiz pazartesi günü okula başlıyor. Her yılkinden daha çok yüreklendirilmeye ihtiyaçları var" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak ilkokul 1'inci sınıf öğrencileriyle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, "1'inci sınıf öğrencilerimiz pazartesi günü okula başlıyor. Her yılkinden daha çok yüreklendirilmeye ihtiyaçları var. Çevrenizde 1'inci sınıf öğrencisi görürseniz yüz yüze eğitime gelecek olanları sınıflarda, uzaktan eğitimle devam edecekleri ekranlarda heyecanla beklediğimizi söyleyin" ifadelerini kullandı.

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