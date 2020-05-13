Son dakika haberler... Milli Eğitim Bakanı: Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır. Okulların açılması demek 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması ve her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek.

Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek önkoşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şuan tek cevabı var: 'Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulamaya şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek."