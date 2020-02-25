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AA - İHA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 11:33,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... MHP lideri Bahçeli'den Ozan Ceyhun tepkisi

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Son dakika haberler... MHP lideri Bahçeli'den Ozan Ceyhun tepkisi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Viyana Büyükelçiliği'ne atanan Ozan Ceyhun'la ilgili tepki gösterdi ve "Bizim Viyana Büyükelçiliğine atanan şahısla ilgili ortak hiçbir noktamız yoktur. Geldiği yer bellidir, hüviyeti bellidir, mazisi bellidir. Sorumluluk elbette hükümetindir" dedi. 

İşte Bahçeli'nin Meclis grup toplantısında söylediklerinden satırbaşları:
Ha HDP, ha CHP, ha Serok, ha Babacan; alayı birdir, hepsi aynı alçak ve karanlık yolun yolcularıdır.
Milliyetçi Hareket Partisi'ne sosyal medyadan istikamet çizilemez.
İhanet kadrosunun üçüncü yolu uçurumdur. Bunlardan ne yol olur ne de kasaba...

MHPli vekilden Ozan Ceyhun tepkisi: ‘Hapse girdiğimde 14’ümdeydim’
MHP'li vekilden Ozan Ceyhun tepkisi: ‘Hapse girdiğimde 14’ümdeydim’
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