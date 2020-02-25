Son dakika haberler... MHP lideri Bahçeli'den Ozan Ceyhun tepkisi

İşte Bahçeli'nin Meclis grup toplantısında söylediklerinden satırbaşları:

Ha HDP, ha CHP, ha Serok, ha Babacan; alayı birdir, hepsi aynı alçak ve karanlık yolun yolcularıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi'ne sosyal medyadan istikamet çizilemez.

İhanet kadrosunun üçüncü yolu uçurumdur. Bunlardan ne yol olur ne de kasaba...