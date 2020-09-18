Son dakika haberler... MHP lideri Bahçeli: TTB derhal kapatılmalı, yöneticilerinden hesap sorulmalı

MHP'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, basın mensuplarının soruları üzerine vahim bir salgınla mücadele edildiğini, her gün insanların hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Vaka sayısının giderek tırmandığını, yoğun bakımdaki hasta sayısının arttığını, buna karşılık hekimlerin, hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının insanüstü bir emek harcadığını aktaran Bahçeli, insani ve vicdani değerlere haiz hiçbir insanın Kovid-19 hastalığının yayılmasını istemeyeceğini belirtti.

Hükümetin canla, başla, samimiyetle habis virüse karşı direndiğini, bütün imkanların seferber edildiğini kaydeden Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çok başarılı olduğunu, fedakar hekimler ve sağlık personelinin özveriyle felaketin önünü kesmeye çalıştığını ancak maske, mesafe ve temizlik kurallarının ihlal edilmesinden kaynaklı risk ve tehditler yoğunlaştıkça kayıpların ve kaygının arttığını ifade etti.

"Türkiye'nin böylesi kırılgan bir döneminde sağlık kuruluşlarında siyah kurdele takmanın ne manası var? Kime faydası var?" diye soran Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Hükümeti ve devleti hedef alarak 'Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz' temalı karanlık ve maksatlı eyleme niye ihtiyaç duyuluyor? Nereye varılmak isteniyor? Salgından toplumsal hareketlenme mi arzulanıyor? Bunları millet adına sormak en tabii hakkımız. Türk Tabipleri Birliği sürekli korku aşılıyor. Vatandaşlarımızı telaşa sürüklüyor. Hekimlerimiz arasına nifak sokuyor. Güvensizliği yayıyor. Yani virüsün eksik bıraktığını tamamlamayı amaçlıyorlar. Bu ihanet odağının hiçbir açıklaması kalpleri ferahlatmıyor. Milletimizin yüreğine su serpmiyor. Saklamaya, gizlemeye tevessül etmek nafiledir, çünkü yalın gerçekler ortadadır. Ülkemiz terörle mücadeleyi kararlılıkla icra eder, mesela Afrin operasyonu başlatır, bu Birlik savaş halk sağlığı sorunu diyerek tenkit eder, milli güvenliğin karşısında cephe alır. Vatan evlatları şehit düşer, bir kez olsun onları rahmetle anmazlar. Türkiye düşmanları zehir saçar, bir kez olsun tepki göstermezler. Bu olacak şey değildir. Yeni tip koronavirüs salgını olur, yandık, bittik, tükendik masalı söyleyip karamsarlık yayarlar. Adı Türk olan, gerçekte bölücülüğün ve terörizmin saklandığı karanlık oluşum olan bu Birliğin milletimizin ne bir özlemini ne de hedef ve hayallerini paylaştığı vakidir. 16 Eylül’de Twitter’dan yaptığım açıklamanın sonuna kadar arkasındayım. Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır."

Birliğin yöneticilerinden hesap sorulması gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Bakıyorum ki malum medya organları, kalemini satmış sözde yazar çizer taifesi bizi eleştiriyor. Hepsi birden ağız birliği yapmışlar, Milliyetçi Hareket Partisi'ne nefret kusuyorlar. Mayalarının ve mizaçlarının gereğini yapıyorlar. Yine CHP'den İP'e, HDP'den marjinal partilere kadar Türk Tabipleri Birliğinin tetikçiliğine heveslenen siyasi çıkarcıları da aziz milletimiz ibretle takip ediyor. Hevesleri beyhude, çabaları boşuna." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Tabipleri Birliğini hastaların şifa bulması, tedavi edilmeleri, insan ve toplum sağlığının güvenceye kavuşmasını dert edinmemekle suçlayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bunların asıl meselesi acaba surda gedik açabilir miyiz, sorusuna cevap aramaktır. Şehidi bilmeyen, bayrağı bilmeyen, milli ve manevi değerlere yabancılaşmış bir Birliğin neresini tasvip edeceğiz? Bu kokuşmuşlara millet hesap soracaktır. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Haklıyız, haktan ve halktan yanayız. Bugünden geçerli olmak üzere, Başkanlık Divanı üyesi bir arkadaşımızın başkanlığında bir heyet teşekkül etmiştir. Bu heyet marifetince Türk Tabipleri Birliğinin dünü, bugünü, bütün fiili ve eylemleri incelenecek, gerekirse hazırlanacak dosya Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilecektir. Ümidimiz, kirli çamaşırların ortaya çıkmasıdır. HDP'nin yanında hizaya giren Türk Tabipleri Birliği Başkanı'na destek amacıyla telefon kuyruğuna girenler bize göre kendilerine yakışanı yapmıştır. Biz millet ne diyorsa onu söylüyoruz. Türkiye'ye husumet besleyen mihraklara da her zeminde karşı çıkacağız. Diyeceğim odur ki Türk Tabipleri Birliği yeni tip koronavirüs kadar tehlikelidir. Ve gereği acilen yapılmalıdır."