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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)
Haber Giriş: 02.05.2020 - 16:21,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı

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Son dakika haberler: Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde kuvvetli sağanak beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce uyarıları yapılan gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden sonra Trakya'daki Edirne, Tekirdağ ile Kırklareli'nde kuvvetli (21-50kg/m2), yarın ise aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi. Bu şehirlerde oturanların olası su baskını, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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