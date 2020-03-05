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AA
Haber Giriş: 05.03.2020 - 13:05,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

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Son dakika haberler... Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
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Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile bazı illerde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Zonguldak, Düzce, Samsun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri genelinde toz taşınımı öngörülüyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

 

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