Son dakika haberler... Meteoroloji'den Marmara ve Ege’ye toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den toz taşınımına ilişkin şu uyarı yapıldı:

"Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

GECE SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji tarafından paylaşılan görselde, toz taşınımının 12.00-18.00 ve 18.00-24.00 saatleri olacağına dikkat çekildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan diğer açıklamada ise şöyle denildi:

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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