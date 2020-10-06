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Haber Giriş: 06.10.2020 - 09:53 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Meteoroloji'den Marmara ve Ege’ye toz taşınımı uyarısı

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Son dakika haberler... Meteoroloji'den Marmara ve Ege’ye toz taşınımı uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi. Meteoroloji tarafından paylaşılan görselde, toz taşınımının gece saatlerine kadar süreceğine dikkat çekildi.

Meteoroloji'den toz taşınımına ilişkin şu uyarı yapıldı:

"Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

Son dakika haberler... Meteorolojiden Marmara ve Ege’ye toz taşınımı uyarısı

GECE SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji tarafından paylaşılan görselde, toz taşınımının 12.00-18.00 ve 18.00-24.00 saatleri olacağına dikkat çekildi.

Son dakika haberler... Meteorolojiden Marmara ve Ege’ye toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan diğer açıklamada ise şöyle denildi:

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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