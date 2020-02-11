MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı
GeriGündem Son dakika haberler... Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 11.02.2020 - 11:57,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, İstanbul’da havanın bu gece saatlerinde yağmurlu olacağı, hava sıcaklığının ise en düşük 7, en yüksek 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da son tahminlere göre, bugün yağmurlu olması beklenen havanın yarın çok bulutlu, 13 Şubat Perşembe günü yağmurlu, 14 Şubat Cuma günü çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Bugün en düşük 7, en yüksek 13 derece olması beklenen hava sıcaklığı; yarın en düşük 7 en yüksek 12 derece; Perşembe günü en düşük 6, en yüksek 10 derece; Cuma günü en düşük 4 en yüksek 10 derece olacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle